SOCOCOON Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne

SOCOCOON

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Cet espace sensoriel est une bulle de douceur parsemée d’une mutltitude d’étoffes et de matières différentes.

Créées par l’artiste et plasticienne Soco, ces cabanes sensorielles accueillent les tous petits et leurs accompagnants.

Avant 4 ans

Dimanche 5 octobre à 10h et à 11h

Gratuit

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

This sensory space is a bubble of softness dotted with a multitude of different fabrics and materials.

German :

Dieser Sinnesraum ist eine weiche Blase, die mit einer Vielzahl von verschiedenen Stoffen und Materialien durchsetzt ist.

Italiano :

Questo spazio sensoriale è una bolla di morbidezza punteggiata da una moltitudine di tessuti e materiali diversi.

Espanol :

Este espacio sensorial es una burbuja de suavidad salpicada de multitud de telas y materiales diferentes.

