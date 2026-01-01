Soectacle La Famille Florange

Soectacle La Famille

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie.

La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate MoranTout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

A dysfunctional family that sees little of each other father, mother, brothers Max and Jérôme, and wife Alice must come together for a life-changing event.

The evening promises many surprises, from misunderstandings to laughter and love.

Written and directed by Samuel Benchetrit

With Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran

