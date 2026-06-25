Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin Rue de l’église Châteaulin
mardi 7 juillet 2026 · Rue de l'église · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin
Rue de l’église Eglise Saint Idunet Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Sœur Agathe, oblate bénédictine apostolique installée à Reims et rattachée au monastère de Saint-Thierry, a sorti son premier album Je te cherche mon Dieu , en avril 2014. Plus de dix ans après, la guitare toujours à la main, elle revient sur ses années intenses à évangéliser en musique les enfants mais pas que, puisque même les adultes viennent la voir en concert !
Participation libre .
Rue de l’église Eglise Saint Idunet Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 16 11 37 90
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English :
L’événement Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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