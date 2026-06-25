Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin Rue de l’église Châteaulin

Informations pratiques

Châteaulin

Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin

Rue de l’église Eglise Saint Idunet Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Sœur Agathe, oblate bénédictine apostolique installée à Reims et rattachée au monastère de Saint-Thierry, a sorti son premier album Je te cherche mon Dieu , en avril 2014. Plus de dix ans après, la guitare toujours à la main, elle revient sur ses années intenses à évangéliser en musique les enfants mais pas que, puisque même les adultes viennent la voir en concert !

Participation libre .

Rue de l’église Eglise Saint Idunet Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 16 11 37 90

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English :

L’événement Soeur Agathe en concert familial à Châteaulin Châteaulin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE