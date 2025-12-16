Sœur Marie-Thérèse des Batignolles Tours

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 23:30:00

2026-02-11

Mise en scène par Pierre Emmanuel Barré

Mise en scène par Pierre Emmanuel Barré

humour, BD Inutile de présenter Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, elle s’en charge. La mythique bonne sœur a déployé toute la force de son caractère au long des 7 albums virtuoses de Maëster que vous avez forcément eu entre les mains un jour ou l’autre. Elle revient ! Elle revient faire son spectacle ! L’occasion pour nous de la découvrir en chair et en os, teigneuse et truculente comme jamais, sans pour autant fermer la porte à la tendresse. Elle est vivante, drôle, vibrante, émouvante… palpable ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Directed by Pierre Emmanuel Barré

humor, comics No need to introduce S?ur Marie-Thérèse des Batignolles, she’s got that covered. The mythical nun has displayed the full force of her character throughout Maëster?s 7 virtuoso albums, which you are bound to have had in your hands at one time or another.

