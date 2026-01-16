SOFAZ +YAKASSE ME Carcassonne

SOFAZ +YAKASSE ME

9001B Avenue Jules Verne Carcassonne Aude

SOFAZ

electro maloya

La Réunion, le Maroc, le Burkina Faso et la France. Ici, toutes les richesses de ces cultures s’incarnent et trouvent leur place dans un élan de partage et de respect. Un puissant mélange de maloya, de gnaoua et d’afro-électro qui crée un paysage sonore explosif et dynamise les foules avec des rythmes contagieux… un véritable hymne à la fête !

+ YAKASSE ME

danse et percussions africaines

Embarquement immédiat pour un voyage rythmé et ensoleillé entre Carcassonne et l’Afrique de l’Ouest, au son des djembés et autres dum dum.

9001B Avenue Jules Verne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

SOFAZ

electro maloya

Reunion, Morocco, Burkina Faso and France. Here, all the riches of these cultures are embodied and find their place in a spirit of sharing and respect. A powerful blend of maloya, gnaoua and Afro-electro, creating an explosive soundscape and energizing crowds with infectious rhythms? a veritable hymn to celebration!

+ YAKASSE ME

african dance and percussion

All aboard for a sunny, rhythmic journey between Carcassonne and West Africa, to the sound of djembes and dum dum.

