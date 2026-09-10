Soffie El Samel : entre intuition et mystère, Chapelle Saint-Jean, Riantec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jean · Riantec
Informations pratiques
Soffie El Samel : entre intuition et mystère 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la chapelle Saint-Jean accueillera l’univers singulier de Soffie El Samel. Une peinture intuitive et instinctive, traversée par les émotions, le mouvement et l’énergie. Des formes, de la matière, des couleurs… une inspiration nourrie par la calligraphie japonaise et l’exploration sensible de l’art abstrait.
Dans le silence de la chapelle, les œuvres de l’artiste invitent à ralentir, à regarder autrement et à se laisser surprendre. A vous de découvrir jusqu’où elles vous mèneront…
Chapelle Saint-Jean Locjean 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33297335240 https://www.riantec.bzh/ Située dans un espace boisé, au village de Locjean, la chapelle Saint Jean a été reconstruite en 1884.
Elle a été rattachée à la commanderie des Templiers. Elle est placée sous le double vocable de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean-l’Évangéliste.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Saint-Jean accueillera l’univers singulier de Soffie El Samel.
©SoffieElSamel
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