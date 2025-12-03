SOFIA BELABBES – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

SOFIA BELABBES Début : 2027-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !Bref ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version !Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86