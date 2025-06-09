Sofia Belabbes Festival Drôlement Bien Salle Proudhon Besançon

Sofia Belabbes Festival Drôlement Bien

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine une heure de rire, de partage et d’anecdotes ! Bref, ça y est le spectacle est là, il est prêt, alors venez y goûter ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce. .

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

