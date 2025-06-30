SOFIA BELABBES – SALLE PROUDHON Besancon

SOFIA BELABBES Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : SOFIA BELABBESSOFIA BELABBESVoyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, un momentconvivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !Bref, ça y est le spectacle est là, il est prêt, alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelleversion ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.Dimanche 25 janvier, 17h – Salle ProudhonSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

SALLE PROUDHON PLACE GRANVELLE 25000 Besancon 25