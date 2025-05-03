SOFIA BELABBES – STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE Nice

jeudi 22 janvier 2026.

Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTENT : SOFIA BELABBESAvec : Sofia BelabbesVoyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin. Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !Bref, ça y est, le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE 5 AVENUE FRANÇOIS MITTERAND 06300 Nice 06