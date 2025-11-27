SOFIA BELABBES – THEATRE LE COLBERT Toulon

SOFIA BELABBES Début : 2026-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast-food du coin. Un moment convivial et agréable.Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes ! Bref ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version !??Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83