Sofia Syko Sans Gêne, je Dérange ? Et Alors ! Locminé

Sofia Syko Sans Gêne, je Dérange ? Et Alors !

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Et de 3 ! Avec Sans gêne je dérange ? et alors ! , Sofia jette un regard critique et sans tabou sur cette époque qui la dépasse.

Entre les réseaux sociaux, ses enfants, ses choix et désillusions amoureux, se trouvant encore trop sexy pour devenir mamy, elle ne sait plus du tout comment se situer sur cette ligne du temps qui passe si vite.

Tiraillée entre le c’était mieux avant et le faut bien faire avec , avec son quotidien qui est aussi certainement le vôtre, elle n’oublie pas sa grecquitude et dresse le portrait authentique d’une femme de son époque.

Piquante, résolument sans gêne, elle n’épargne personne, pas même elle-même.

A 18h, 27 € la place. Billetterie prochainement en vente à l’office de tourisme. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

