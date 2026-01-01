Sofian Jouini – La Visite Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves
Sofian Jouini – La Visite Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves jeudi 22 janvier 2026.
Éclairer une rive de la Méditerranée depuis l’Autre. Poser la question de notre rapport à l’invisible. Sofian Jouini est le lieu même d’une interrogation sur ce qui au sein de deux cultures, de deux entités souvent opposées, le Sud et le Nord, dévore ou digère, intègre ou repousse, colonise ou subit. La Visite serait le résultat de cette cérémonie où les esprits sont convoqués, où l’ancestral s’actualise, offrant encore un autre point de vue. Oui, partir, explorer et ne jamais planter de drapeau. Pas même le drapeau noir de la mélancolie.
conception Sofian Jouini
composition sonore et musicale Guillaume Bariou
accompagnement chorégraphie, cognition et physiologie Marion Blondeau
regard extérieur chorégraphique Linda Hayford
regard extérieur dramaturgique Guillaume Bariou
scénographie Sofian Jouini et Manon Allard
création lumières Willy Cessa
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations
En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Éclairer une rive de la Méditerranée depuis l’Autre. Poser la question de notre rapport à l’invisible.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 21h00 à 22h00
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-23T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T20:30:00+02:00;2026-01-23T21:00:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00
Théâtre de Vanves (salle Panopée) 11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Théâtre de Vanves (salle Panopée) et trouvez le meilleur itinéraire