Sofian Jouini – La Visite Théâtre de Vanves (salle Panopée) Vanves

Éclairer une rive de la Méditerranée depuis l’Autre. Poser la question de notre rapport à l’invisible. Sofian Jouini est le lieu même d’une interrogation sur ce qui au sein de deux cultures, de deux entités souvent opposées, le Sud et le Nord, dévore ou digère, intègre ou repousse, colonise ou subit. La Visite serait le résultat de cette cérémonie où les esprits sont convoqués, où l’ancestral s’actualise, offrant encore un autre point de vue. Oui, partir, explorer et ne jamais planter de drapeau. Pas même le drapeau noir de la mélancolie.

conception Sofian Jouini

composition sonore et musicale Guillaume Bariou

accompagnement chorégraphie, cognition et physiologie Marion Blondeau

regard extérieur chorégraphique Linda Hayford

regard extérieur dramaturgique Guillaume Bariou

scénographie Sofian Jouini et Manon Allard

création lumières Willy Cessa

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre de Vanves (salle Panopée) 11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



