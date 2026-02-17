Sofiane M’Barki dans Sosologie Le 20/35 Aix-en-Provence

Sofiane M’Barki dans Sosologie

Vendredi 13 mars 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le spectacle de Sofiane M’barki, Sosologie. Vendredi 13 mars au Vingt-Trente-Cinq.

Avec Sosologie, Sofiane a inventé une nouvelle science il se prend lui-même comme cobaye pour explorer nos contradictions, nos travers et nos failles.



Une expérience sociale déguisée en stand-up, où chaque vanne devient une petite découverte.

C’est drôle, inattendu, parfois absurde… mais toujours éclairant.



Programme

– 19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration

– 20h30 Spectacle de Sofiane M’barki, Sosologie. .

Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Sofiane M’barki’s show, Sosologie. Friday March 13 at Le Vingt-Trente-Cinq.

