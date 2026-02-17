Sofiane M’Barki dans Sosologie Le 20/35 Aix-en-Provence
Sofiane M’Barki dans Sosologie Le 20/35 Aix-en-Provence vendredi 13 mars 2026.
Vendredi 13 mars 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
2026-03-13
Le spectacle de Sofiane M’barki, Sosologie. Vendredi 13 mars au Vingt-Trente-Cinq.
Avec Sosologie, Sofiane a inventé une nouvelle science il se prend lui-même comme cobaye pour explorer nos contradictions, nos travers et nos failles.
Une expérience sociale déguisée en stand-up, où chaque vanne devient une petite découverte.
C’est drôle, inattendu, parfois absurde… mais toujours éclairant.
Programme
– 19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration
– 20h30 Spectacle de Sofiane M’barki, Sosologie. .
Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com
English :
Sofiane M’barki’s show, Sosologie. Friday March 13 at Le Vingt-Trente-Cinq.
