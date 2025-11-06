SOFIANE PAMART – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

SOFIANE PAMART Début : 2025-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir conquis les plus grandes scènes internationales, Sofiane Pamart revient en France et s’installe dans les plus grandes villes pour une série de concerts exceptionnels. Pendant plusieurs soirées consécutives, il transformera chaque lieu en un véritable écrin musical.Dans des cadres intimes et prestigieux, soigneusement sélectionnés, laissez-vous emporter par l’émotion intense et la virtuosité de cet artiste hors du commun. Surnommé le Piano King, Sofiane Pamart vous invite à une immersion totale dans son univers musical, où chaque soirée promet d’être une expérience unique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69