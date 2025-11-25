Sofiane Pamart Roubaix

Sofiane Pamart Roubaix mardi 25 novembre 2025.

Sofiane Pamart

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25 2025-11-27

Sofiane Pamart choisit Roubaix pour une série de trois concerts exceptionnels.

Pendant trois soirs d’affilée, le Colisée se transformera en un écrin musical unique, où le _**Piano King**_ vous convie à un moment d’émotion pure. Entre intimité et grandeur, chaque soirée promet d’être une immersion totale dans l’univers virtuose de cet artiste hors du commun.

Dans ce cadre prestigieux, laissez-vous emporter par la puissance de son jeu et l’intensité de ses compositions, pour trois soirées qui ne manqueront pas de marquer les esprits. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

