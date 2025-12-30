SOFIANE SOCH dans Raconte moi tout ! PETIT PALAIS DES GLACES Paris

SOFIANE SOCH dans Raconte moi tout ! Début : 2026-04-16 à 21:30. Tarif : – euros.

SOFIANE SOCH dans RACONTE MOI TOUT !Venez découvrir Sofiane Soch ! Il vous raconte tout ! Avec son humour percutant, ses anecdotes hilarantes, et son regard incisif sur le quotidien, Sofiane promet de vous faire rire aux éclats. Avec son énergie débordante, son style percutant et son charisme naturel, Sofiane Soch s’impose comme l’un des nouveaux talents les plus prometteurs de la scène humoristique. Originaire de Saint-Denis, il puise dans son quotidien, ses origines et son vécu pour livrer un stand-up authentique et irrésistiblement drôle. Sofiane aborde avec brio des thèmes universels : la famille, l’amour, les clichés culturels, le harcèlement scolaire, et les petits tracas du quotidien. Ses anecdotes pleines d’autodérision et son regard acéré sur la société promettent de captiver le public du début à la fin. Il débute sa carrière artistique dans les comedy club de Paris, au Jamel Comedy Club, au Paname, au Fridge… et de partager la scène en première parties de Ahmed Sylla, Roman Fraysinnet, Nino Arial, Waly Dia… Adoubé par les jurys Eric et Ramzy, Sofiane Soch remporte en 2024 la première saison de Comedy Class. Avec ce nouveau spectacle, Sofiane Soch invite les spectateurs à explorer son univers et à rire de tout ce qui nous rapproche. Préparez-vous à une performance où sincérité et éclats de rire se mêlent, portée par un artiste à suivre de très près. Artiste : Sofiane SOCH Auteur : Sofiane SOCH Durée: 70mn IMPORTANT : •Billet non-remboursable, non-échangeable, personnel et incessible•L’ouverture des portes du Petit Palais des Glaces peut varier entre 15 à 30 minutes avant le début du spectacle•L’ouverture des portes du Grand Palais peut varier entre 30 à 45 minutes avant le début du spectacle•Les valises ne sont pas autorisées dans le théâtre•Le théâtre ne dispose pas de service de vestiaire•Une fois le spectacle commencé, l’accès à la salle ne garantit pas le placement initialement réservé. •Toute nourriture extérieure est interdite dans l’enceinte du théâtre•Toute personne, adulte ou enfant, assistant à une représentation au sein du théâtre doit être munie d’un billet individuel•Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement des représentations, les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis dans la salleCONDITIONS D’UTILISATION DU BILLET Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur le site en référence, à la date indiquée. À ce titre, le billet ne doit en aucun cas être dupliqué ou photocopié. Toute reproduction est considérée comme frauduleuse et sans effet, les codes-barres et numéros uniques garantissant un contrôle d’accès sécurisé. Seule la première personne à présenter le billet sera considérée comme son détenteur légitime et autorisée à assister à la représentation. Pour rappel : ce e-ticket est non-remboursable ni échangeable, personnel et incessible. Nous vous recommandons de conserver votre billet en lieu sûr et de l’acheter exclusivement via les circuits de vente officiels. L’achat de billet auprès de tiers non autorisés, notamment de particuliers, ne garantit en aucun cas sa validité et peut entraîner un refus d’accès à la représentation. Ce billet est soumis aux Conditions Générales de ventes, ainsi qu’aux Conditions d’Utilisation spécifiques au Billet Imprimé à Domicile, que vous avez acceptées avant l’achat de ce titre.

PETIT PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75