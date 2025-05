Sofilm Summercamp – Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 20 juin 2025 09:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 09:00 – 23:30

Gratuit : non Cné Pathé Nantes Centre-ville : 8 € / Les Nefs : gratuit et ouvert à tous Tarif unique Pathé Nantes Centre-ville : 8 €Les Nefs : gratuit et ouvert à tous Tout public

Au programme, un festival de cinéma 100 % destiné au grand public, sans tapis rouge ni remise de prix, pour découvrir, en avant-première et en présence des équipes, les films qui auront fait sensation auprès des journalistes de Sofilm lors du festival de Cannes, mais aussi des masterclass et des cartes blanches au Pathé Nantes Centre-Ville. Avec un tarif unique de 8 € proposé pour chaque séance. Le Summercamp, c’est également des projections gratuites en plein air et des animations proposées chaque soir sous les Nefs des Machines de l’île, dans une ambiance familiale et décontractée. Barbecue géant, initiation au swing, machine à pluie, tournoi de babyfoot… plein de surprises sont à venir. À ne pas manquer : l’incontournable Ciné-Karaoké géant, qui a réuni près de 1 500 participants l’année dernière, et qui se tiendra cette année le vendredi soir. Idéal pour se chauffer la voix, la veille de la fête de la musique. Lieux du festival :????Les Nefs????Cinéma Pathé Nantes Centre-Ville Tout le programme sur sofilm-festival.fr

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

