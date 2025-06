Softball et Football Parc Saint Cyr Rennes 18 juillet 2025

Softball et Football Parc Saint Cyr Rennes 18 juillet et 22 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Participez à une activité sportive ludique pour bouger, s’amuser et renforcer l’esprit d’équipe et la coordination. Pour les ado de 11-15 ans (2010 à 2013)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-22T16:00:00.000+02:00

Parc Saint Cyr 56 Rue Papu, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine