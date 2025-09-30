Sogra une étoile dans le ciel Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Comme chaque année le théâtre Jean Lurçat
commence la saison en accueillant la création –
c’est-à-dire la première mondiale ! d’un spectacle
d’une équipe artistique francophone. Cette année ce
sera une compagnie tunisienne menée par l’artiste
Hatem Derbel. Figure incontournable de la scène
théâtrale d’Afrique du Nord et internationale, sa
réflexion pour Sogra une étoile dans le ciel trouve
l’inspiration dans le mythe, dans ce passé lointain des
héros et des dieux, dans les espaces aussi surréalistes
que fantastiques de la mythologie. Ce souffle épique
nous appelle ! .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
