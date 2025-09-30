Sogra une étoile dans le ciel Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2025-09-30

Comme chaque année le théâtre Jean Lurçat

commence la saison en accueillant la création –

c’est-à-dire la première mondiale ! d’un spectacle

d’une équipe artistique francophone. Cette année ce

sera une compagnie tunisienne menée par l’artiste

Hatem Derbel. Figure incontournable de la scène

théâtrale d’Afrique du Nord et internationale, sa

réflexion pour Sogra une étoile dans le ciel trouve

l’inspiration dans le mythe, dans ce passé lointain des

héros et des dieux, dans les espaces aussi surréalistes

que fantastiques de la mythologie. Ce souffle épique

nous appelle ! .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

L’événement Sogra une étoile dans le ciel Aubusson a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Aubusson-Felletin