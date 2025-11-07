Soham Concert Nérac
Soham Concert Nérac vendredi 7 novembre 2025.
Soham Concert
Zone industrielle Labarre Nérac Lot-et-Garonne
Le duo guitare acoustique et chant, Christian et Dalila Laborde, entrera en scène comme on entre en communion, dans une attente du public déjà conquis lors de précédents concerts.
Une voix… une guitare… ce duo harmonieux, tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule.
Soham, un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires…
Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10ans 8e .
Zone industrielle Labarre Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88
