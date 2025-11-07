Soham Concert Nérac

Soham Concert Nérac vendredi 7 novembre 2025.

Soham Concert

Zone industrielle Labarre Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Le duo guitare acoustique et chant, Christian et Dalila Laborde, entrera en scène comme on entre en communion, dans une attente du public déjà conquis lors de précédents concerts.

Une voix… une guitare… ce duo harmonieux, tout en arabesques, en climats fluides et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule.

Soham, un univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires…

Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10ans 8e .

Zone industrielle Labarre Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English : Soham Concert

German : Soham Concert

Italiano :

Espanol : Soham Concert

L’événement Soham Concert Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret