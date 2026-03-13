Soiée spéciale Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle 4 Cinémas Theatre Vernon

Soiée spéciale Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Présentation autour du film en début de séance par les membres du club de manga de la médiathèque de Vernon

Synopsis

Lupin III et ses compagnons se dirigent vers la mer des Bermudes, à la recherche d’une île mystérieuse absente de toutes les cartes du monde. Leur objectif découvrir l’identité du cerveau qui envoie des assassins à leurs trousses, et mettre la main sur son immense trésor. Mais alors qu’ils approchent de leur destination, leur avion est pris pour cible par des snipers et s’écrase sur l’île de la mort.

Film en Version Originale Sous-titré En Français .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Soiée spéciale Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle

L’événement Soiée spéciale Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération