Soiée spéciale Sham 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 20:45:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Découverte et initiation au japonais autour du film avec Kasumi Morimura de l’association Aileat
Synopsis
Seiichi Yabushita, professeur d’école élémentaire, se veut strict mais juste. Lorsqu’une mère l’accuse d’avoir humilié son fils, tout bascule la presse s’enflamme, la rumeur enfle, l’opinion s’emballe. Pris dans la tourmente, Yabushita tente de défendre sa propre vérité… Au risque de la voir se retourner contre lui.
Film en Version Originale Sous-titré En Français .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
