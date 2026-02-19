Soiée spéciale SOULÈVEMENTS 4 Cinémas Theatre Vernon

Soiée spéciale SOULÈVEMENTS

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon

2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

Stand de l’ouvrage “On ne dissout pas un soulèvement” avec la Librairie Cerises & moineaux & présentation autour du film en début de séance

Réservation possible en caisse ou sur www.noecinemas.com

Synopsis

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. .

