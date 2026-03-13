Soiée spéciale Walter Lapin 4 Cinémas Theatre Vernon
Soiée spéciale Walter Lapin 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 5 avril 2026.
Soiée spéciale Walter Lapin
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
C’est Pâques avant l’heure au cinéma ! Le dimanche 5 avril, préparez-vous pour une matinée pleine de douceur et de gourmandise avec la projection de Walter Lapin.
Une surprise attend les petits cinéphiles
Chasse aux œufs en salle Ouvrez l’œil ! Une animation spéciale permettra aux enfants de débusquer des trésors chocolatés directement dans la salle de cinéma.
Âge Participation à l’animation ouverte aux enfants de 3 à 12 ans. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Soiée spéciale Walter Lapin
L’événement Soiée spéciale Walter Lapin Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération