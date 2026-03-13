Soiée spéciale Walter Lapin 4 Cinémas Theatre Vernon

Soiée spéciale Walter Lapin

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

C’est Pâques avant l’heure au cinéma ! Le dimanche 5 avril, préparez-vous pour une matinée pleine de douceur et de gourmandise avec la projection de Walter Lapin.

Une surprise attend les petits cinéphiles

Chasse aux œufs en salle Ouvrez l’œil ! Une animation spéciale permettra aux enfants de débusquer des trésors chocolatés directement dans la salle de cinéma.

Âge Participation à l’animation ouverte aux enfants de 3 à 12 ans. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soiée spéciale Walter Lapin

L’événement Soiée spéciale Walter Lapin Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération