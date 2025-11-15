Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris

L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).

Formulaire à venir

Formulaire à venir

Découvrez le travail du fermier et participez au nourrissage des animaux.

gratuit Tout public. A partir de 1 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.facebook.com/LaFermedeParis/