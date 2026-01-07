Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris
L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir.
Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).
Samedi 21 février de 10h à 12h.
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.
Samedi 28 février de 10h à 12h.
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir.
Découvrez le travail du fermier et participez au nourrissage des animaux.
Le samedi 28 février 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 21 février 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public. A partir de 1 ans.
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
