Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris

L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).

Samedi 14 mars de 10h à 12h.

Lien d’inscription à venir

Samedi 28 mars de 10h à 12h.

Lien d’inscription à venir

Découvrez le travail du fermier et participez au nourrissage des animaux.

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public. A partir de 1 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.facebook.com/LaFermedeParis/



