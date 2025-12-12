Soigneur d’un jour à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René Binet PARIS

La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur de Paris pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine, tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville.

L’équipe de la Ferme de Paris vous propose de découvrir les coulisses de ses élevages et le travail du fermier en participant à ses activités quotidiennes : observer le comportement des animaux, les nourrir.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).

Dimanche 25 janvier de 10h à 11h.

Inscription obligatoire. Formulaire à venir.

Découvrez le travail du fermier urbain et participez au nourrissage des animaux.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T11:00:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/