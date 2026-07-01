Soigneur en herbe – Août, le pré du petit bois, Saint-Jean-de-Braye
lundi 31 août 2026 · le pré du petit bois · Saint-Jean-de-Braye
Informations pratiques
Soigneur en herbe – Août Lundi 31 août, 14h00 le pré du petit bois Loiret
20€ sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T14:00:00+02:00 – 2026-08-31T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-31T14:00:00+02:00 – 2026-08-31T16:00:00+02:00
Lors de cet atelier, vous serez guidés dans l’approche des équidés, pour mieux les connaître et comprendre les différences essentielles entre ânes et chevaux.
Vous serez initiés aux soins basiques : brossage, curage des pieds… et surtout, invités à une session de câlinothérapie apaisante !
Au programme
° Rencontre et observation : comprenez le comportement et le langage des ânes, si différents de ceux des chevaux.
° Brossage : renforcez le lien de confiance.
° Curage des pieds :un geste essentiel pour leur bien-être.
° Jeux libres au milieu des animaux : un moment de détente et de connexion avec eux
° Séance de câlinothérapie : laissez-vous apaiser par la douceur et la présence rassurante des ânes.
le pré du petit bois 61 rue de la bissonnerie 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-graines-de-bonheur/evenements/soigneur-en-herbe-aout »}]
Partez à la rencontre des Ânes en semi liberté : observation, approche sensible, soins et câlinothérapie ! Dès 3 ans. Un moment pour soi, en lien avec eux, à partager en famille ou en groupe. nature ânes
Le pré du petit bois