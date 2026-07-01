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Soigneur en herbe – Août, le pré du petit bois, Saint-Jean-de-Braye

lundi 31 août 2026 · le pré du petit bois · Saint-Jean-de-Braye

Soigneur en herbe – Août, le pré du petit bois, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
le pré du petit bois
Adresse
61 rue de la bissonnerie 45800 Saint Jean de Braye
Ville
45800 Saint-Jean-de-Braye
Département
Loiret
Tarif
20€ sur inscription

Soigneur en herbe – Août Lundi 31 août, 14h00 le pré du petit bois Loiret

20€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T14:00:00+02:00 – 2026-08-31T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-31T14:00:00+02:00 – 2026-08-31T16:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous serez guidés dans l’approche des équidés, pour mieux les connaître et comprendre les différences essentielles entre ânes et chevaux.
Vous serez initiés aux soins basiques : brossage, curage des pieds… et surtout, invités à une session de câlinothérapie apaisante !

Au programme

° Rencontre et observation : comprenez le comportement et le langage des ânes, si différents de ceux des chevaux.
° Brossage : renforcez le lien de confiance.
° Curage des pieds :un geste essentiel pour leur bien-être.
° Jeux libres au milieu des animaux : un moment de détente et de connexion avec eux
° Séance de câlinothérapie : laissez-vous apaiser par la douceur et la présence rassurante des ânes.

le pré du petit bois 61 rue de la bissonnerie 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-graines-de-bonheur/evenements/soigneur-en-herbe-aout »}]
Partez à la rencontre des Ânes en semi liberté : observation, approche sensible, soins et câlinothérapie ! Dès 3 ans. Un moment pour soi, en lien avec eux, à partager en famille ou en groupe. nature ânes

Le pré du petit bois

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