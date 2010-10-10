Soigneur.se animalier.se Sanctuaire des Poids Plumes Ventouse
Soigneur.se animalier.se Sanctuaire des Poids Plumes Ventouse vendredi 8 mai 2026.
Ventouse
Soigneur.se animalier.se
Sanctuaire des Poids Plumes 30 route de Beaulieu Ventouse Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14
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Sanctuaire des Poids Plumes 30 route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@sanctuairedespoidsplumes.fr
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English :
L’événement Soigneur.se animalier.se Ventouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente