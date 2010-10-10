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Soigneur.se animalier.se Sanctuaire des Poids Plumes Ventouse

Soigneur.se animalier.se Sanctuaire des Poids Plumes Ventouse vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Sanctuaire des Poids Plumes

Adresse : 30 route de Beaulieu

Ville : 16460 Ventouse

Département : Charente

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Ventouse

Soigneur.se animalier.se

Sanctuaire des Poids Plumes 30 route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14

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Sanctuaire des Poids Plumes 30 route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@sanctuairedespoidsplumes.fr

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L’événement Soigneur.se animalier.se Ventouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente