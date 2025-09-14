Soin Collectif Fontenay-sur-Vègre

Soin Collectif Fontenay-sur-Vègre dimanche 14 septembre 2025.

Soin Collectif

Fontenay-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

Date(s) :

2025-09-14

SOIN COLLECTIF par l’Anima Compagnie

Venez assister au soin collectif énergétique purificateur proposé par notre maître chamane guérisseuse Gloria Apesetas !!! Cette “coach” célèbre sur les réseaux viendra nous honorer de sa présence et de son pouvoir… À l’occasion cette farce contemporaine, le désespoir et l’errance des personnages se donnent à voir comme un écho de l’inquiétude de chacun.e face à la maladie, la mort et autres mystères de l’existence… .

Fontenay-sur-Vègre 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

English :

COLLECTIVE CARE by Anima Compagnie

German :

SOIN COLLECTIF par l’Anima Compagnie

Italiano :

CURA COLLETTIVA di Anima Compagnie

Espanol :

CUIDADO COLECTIVO de Anima Compagnie

L’événement Soin Collectif Fontenay-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-08-24 par CDT72