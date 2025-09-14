Soin Collectif Fontenay-sur-Vègre
Soin Collectif Fontenay-sur-Vègre dimanche 14 septembre 2025.
Soin Collectif
Fontenay-sur-Vègre Sarthe
Début : 2025-09-14 15:00:00
fin : 2025-09-14 16:30:00
2025-09-14
SOIN COLLECTIF par l’Anima Compagnie
Venez assister au soin collectif énergétique purificateur proposé par notre maître chamane guérisseuse Gloria Apesetas !!! Cette “coach” célèbre sur les réseaux viendra nous honorer de sa présence et de son pouvoir… À l’occasion cette farce contemporaine, le désespoir et l’errance des personnages se donnent à voir comme un écho de l’inquiétude de chacun.e face à la maladie, la mort et autres mystères de l’existence… .
Fontenay-sur-Vègre 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr
