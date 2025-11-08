Soins collectifs de libération de l’être Route de Pouilly Saint-Thibault

Soins collectifs de libération de l’être

Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

PARCOURS DE SOINS COLLECTIFS DE LIBÉRATION DE L’ÊTRE

Un chemin de transformation intérieure pour

– vous ancrer pleinement dans votre incarnation,

– réconcilier l’amour de soi,

– et rayonner votre authenticité divine.

Claire, karmathérapeute, vous propose un parcours en 3 étapes, chacune composée de 2 soins collectifs.

Ces rencontres se dérouleront au Dôme Écrin de Gaïa, un lieu vibrant au cœur de l’Auxois.

Espacés de 2 mois, les ateliers vous offrent le temps d’intégrer en douceur les énergies reçues (possibilité de participer à une seule date)

8 novembre 2025 JE M’INCARNE

Reconnexion à la Terre

Guérison de la blessure de séparation avec la Source

13 décembre 2025 JE M’AIME

Reconnexion avec l’enfant intérieur

Guérison de la blessure du non-amour de soi

21 février 2026 JE RAYONNE

Soin avec le rayon sacré de l’authenticité divine

Activation des 12 qualités divines originelles

Un parcours pour s’ancrer, s’aimer et libérer son Être.

Réservation obligatoire

Infos & inscriptions auprès de Claire 07 84 80 64 75 .

Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 80 64 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soins collectifs de libération de l’être

L’événement Soins collectifs de libération de l’être Saint-Thibault a été mis à jour le 2025-09-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)