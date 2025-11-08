Soins collectifs de libération de l’être Route de Pouilly Saint-Thibault
PARCOURS DE SOINS COLLECTIFS DE LIBÉRATION DE L’ÊTRE
Un chemin de transformation intérieure pour
– vous ancrer pleinement dans votre incarnation,
– réconcilier l’amour de soi,
– et rayonner votre authenticité divine.
Claire, karmathérapeute, vous propose un parcours en 3 étapes, chacune composée de 2 soins collectifs.
Ces rencontres se dérouleront au Dôme Écrin de Gaïa, un lieu vibrant au cœur de l’Auxois.
Espacés de 2 mois, les ateliers vous offrent le temps d’intégrer en douceur les énergies reçues (possibilité de participer à une seule date)
8 novembre 2025 JE M’INCARNE
Reconnexion à la Terre
Guérison de la blessure de séparation avec la Source
13 décembre 2025 JE M’AIME
Reconnexion avec l’enfant intérieur
Guérison de la blessure du non-amour de soi
21 février 2026 JE RAYONNE
Soin avec le rayon sacré de l’authenticité divine
Activation des 12 qualités divines originelles
Un parcours pour s’ancrer, s’aimer et libérer son Être.
Réservation obligatoire
Infos & inscriptions auprès de Claire 07 84 80 64 75 .
Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 80 64 75
