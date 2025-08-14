Soins du corps, hygiène et beauté dans l’Antiquité. Musée Vesunna Périgueux

Soins du corps, hygiène et beauté dans l’Antiquité.

Musée Vesunna

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Jeudi 14 août C’est l’heure des bains ! .

Soins du corps, hygiène et beauté dans l’Antiquité.

De 15h à 17h, avec un médiateur du musée.

Animations interactives pour aborder les thématiques de l’exposition temporaire et toucher, sentir, lire, jouer, éveiller sa curiosité.

Dans la limite des places disponibles.

À partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

Tarifs sans supplément au prix d’entrée .

Musée Vesunna 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

