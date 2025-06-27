Soins du visage au milieu des truffières La Baume Saint Antoine La Baume Saint Antoine Romans-sur-Isère

La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 21:00:00

2025-09-12

Venez découvrir une gamme unique de cosmétiques à base de truffes produites dans l’exploitation lors de cette soirée de lancement. Des soins visage d’une durée de 30 minutes réalisés par des professionnels avec ces produits seront proposés.

La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 81 48 05 truffedrome@gmail.com

English : Facial care among the truffle fields La Baume Saint Antoine

Come and discover the black truffle, located in a great setting, you will benefit from frendly reception by the Producer. Discover the fonctioning of the truffle, her system, her biotope, dogs…

With a dog come and find some truffles, follow-up with some vine and local products and for concluate the meal of the truffler.

German : Gesichtsbehandlungen inmitten von Trüffelfeldern La Baume Saint Antoine

Entdecken Sie der Schwarte Trüffel mit seinem Hersteller. Er wird der Trüffel Zyklus erklären und die Trüffelhünde präsentieren. Die Entdeckung fortsetzt mit einem Sammeln und einer Verkostung.

Italiano : Trattamenti viso in mezzo ai campi di tartufi La Baume Saint Antoine

Venite a scoprire una gamma unica di cosmetici a base di tartufo prodotti in azienda in occasione di questo evento di lancio. I professionisti offriranno trattamenti viso di 30 minuti con questi prodotti.

Espanol : Matinée découverte de la Truffe

Venga a descubrir una gama única de cosméticos a base de trufa producidos en la granja en este acto de presentación. Los profesionales ofrecerán tratamientos faciales de 30 minutos con estos productos.

