Soins en accès direct rencontrez et dialoguez avec vos professionnels de santé vieille route Genouillac

Soins en accès direct rencontrez et dialoguez avec vos professionnels de santé
Genouillac Creuse
L’association MarcheProSanté organise 3 réunions publiques sur le territoire des Portes de la Creuse en Marche
Objectif favoriser les échanges entre citoyens, soignants de proximité et établissements de santé
Vendredi 30 janvier 19h15 à 21h
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix
Soins en accès direct rencontrez et dialoguez avec vos professionnels de santé
Vendredi 6 février
Salle des fêtes de Genouillac
Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ?
Vendredi 20 février 19h15 à 21h
Salle des fêtes de Bonnat
Prendre sa santé en main avec nous, devenez acteur de votre santé
Contact marcheprosante@gmail.com
–>Marche pro santé .
vieille route Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine marcheprosante@gmail.com
