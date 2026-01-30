Soins Saint-Valentin au SpabySeverine Aire-sur-l’Adour
Soins Saint-Valentin au SpabySeverine Aire-sur-l’Adour samedi 14 février 2026.
Soins Saint-Valentin au SpabySeverine
Spa by Severine Aire-sur-l’Adour Landes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Head Spa en duo: 20 min par personne — 80 € Un rituel profond pour relâcher l’esprit et se reconnecter à deux
14 février uniquement
MASSAGE SABLE CHAUD EN DUO 30 min par personne — 100€ Chaleur enveloppante, détente absolue, lâcher-prise total
Un voyage sensoriel à partager .
Spa by Severine Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 63 73
