Informations pratiques

Mernel

Soins Traditionnels Celtes. Prendre de la distance avec les évènements extérieurs

Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-09-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-09-29

Emmanuel Denis propose des ateliers de soins traditionnels celtes. Ces mardi, profitez des beaux jours en participant à une Cérémonie Traditionnelle Celte Collective ayant pour intention ” Se protéger des vibrations négatives environnantes” .

Un soin collectif est une cérémonie durant laquelle Emmanuel invoque et honore différentes énergies ou esprits afin qu’ils apportent une réponse favorable à l’intention de soin posée. Cela est un soin de bien être et de confort et ne peut, en aucun cas, remplacer une consultation ou un traitement médical conventionnel.

Nous traversons une période difficile, soumis à un ensemble d’évènements extérieurs plus ou moins anxiogènes qui, de ce fait, peuvent venir jouer sur notre sérénité. L’intention de cette cérémonie n’est pas de nier les évènements qui nous entourent mais de réussir à prendre de la distance vis à vis des émotions qu’ils peuvent générer.

Réservations au 06 38 26 30 56 ou sur le site web https://www.billetweb.fr/cermonie-collective-prendre-de-la-distance-avec-les-evenements-exterieurs-a-la-chesnais-du-b?multi=41558&margin=no_margin&ref=41558&color=635BFF&parent=soinstraditionnelsceltes

Participation financière libre

Limité à 12 personnes, à partir de 12 ans.

Merci d’apporter un tapis de sol et un plaid pour un plus grand confort.

Cérémonie en extérieur. .

Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56

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English :

L’événement Soins Traditionnels Celtes. Prendre de la distance avec les évènements extérieurs Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté