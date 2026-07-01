Informations pratiques

Arnage

Soir de fêtes à la Gèmerie Arnage

Rue de la Gèmerie Arnage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le rendez-vous incontournable de l’été, à ne pas manquer !

Le rendez-vous festif de l’été est de retour !

Le lundi 13 juillet, veille de la fête nationale, la ville et l’établissement d’enseignement artistique d’Arnage vous donnent rendez-vous au plan d’eau de La Gèmerie pour une nouvelle édition de Soir de fête. Une soirée placée sous le signe de la convivialité avec au programme concerts en plein air, animations festives, feu d’artifice et DJ pour clôturer la nuit en beauté.

Et bonne nouvelle pour les amateurs de couleurs et de bonne humeur la Color Run revient après le succès rencontré l’an dernier ! Seul le parcours évolue, mais l’ambiance festive reste la même.

Le départ sera donné à 19h depuis la plage. Pas de chronomètre, seulement des rires, de la bonne humeur… et des explosions de couleurs à chaque étape !

Les participants sont chaleureusement invités à venir déguisés ou vêtus d’un tee-shirt blanc pour un maximum d’effet coloré ! Petits et grands repartiront le sourire aux lèvres et les vêtements bariolés. .

Rue de la Gèmerie Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 54 49

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English :

This summer?s not-to-be-missed event!

L’événement Soir de fêtes à la Gèmerie Arnage Arnage a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72