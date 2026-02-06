Soir de romance Saint-Valentin Salle des fêtes Agnac
Soir de romance Saint-Valentin Salle des fêtes Agnac samedi 14 février 2026.
Soir de romance Saint-Valentin
Salle des fêtes Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Venez découvrir une atmosphère délicatement vintage, inspirée des ponts de Paris et de
leur poésie, la soirée s’ouvre comme un bal hors du temps… Sur scène, la compagnie Kinarta , portée par de jeunes interprètes, vous invitent au voyage, traverse le temps et vous racontent l’amour. Ils vous présentent: Les coeurs en Voyage un spectacle composé de tableaux où la poésie se mêle à l’élégance. La voix chaleureuse de Sacha Ploquin , artiste invité, vient envelopper la soirée. Sur réservation. .
Salle des fêtes Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
