Soir de romance Saint-Valentin Salle des fêtes Agnac

Soir de romance Saint-Valentin

Salle des fêtes Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez découvrir une atmosphère délicatement vintage, inspirée des ponts de Paris et de

leur poésie, la soirée s’ouvre comme un bal hors du temps… Sur scène, la compagnie Kinarta , portée par de jeunes interprètes, vous invitent au voyage, traverse le temps et vous racontent l’amour. Ils vous présentent: Les coeurs en Voyage un spectacle composé de tableaux où la poésie se mêle à l’élégance. La voix chaleureuse de Sacha Ploquin , artiste invité, vient envelopper la soirée. Sur réservation. .

Salle des fêtes Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

English : Soir de romance Saint-Valentin

