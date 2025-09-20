Soirans- Visite de vestiges médiévaux dans le bois de Mondragon 21130 Soirans Domjulien

Soirans- Visite de vestiges médiévaux dans le bois de Mondragon Samedi 20 septembre, 15h00 21130 Soirans Vosges

Sur inscription | 25 participants maximum | Prévoir des chaussures de marche pour aller dans les sous-bois.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez des vestiges du Moyen Âge dans le bois de Mondragon, lors d’une visite commentée.

21130 Soirans 11 grande rue Domjulien 88800 Vosges Grand Est contact@capvaldesaone-tourisme.fr 03 80 37 34 46

© Mairie de Soirans