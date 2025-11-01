Soiré karaoké Clergoux
Soiré karaoké Clergoux samedi 1 novembre 2025.
Soiré karaoké
Clergoux Corrèze
Soirée Karaoké.
Venez déguisé.
Repas 15€ Tartiflette maison, salade, dessert, 1 verre de vin , café.
entrée simple 5€ .
Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 67 92 97
