Soirée 100% 80’s Domaine de la Broche Étrépagny

Soirée 100% 80’s

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée animée par DJ Manu et radio Nostalgie.

Look année 80 de rigueur.

Ambiance festive, musique, bonne bouffe et apéro entre amis.

Réservation de table pour le club entrée bouteille uniquement domainedelabroche@gmail.com

Service navette disponible. .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée 100% 80’s

L’événement Soirée 100% 80’s Étrépagny a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme