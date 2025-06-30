SOIREE 100% BELGES – AUDITORIUM – CITE DES ARTS Besancon
SOIREE 100% BELGES Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.
LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : SOIREE 100% BELGESSOIRÉE 100% BELGESDENA PE SARAH LÉLÉBesançon devient la capitale de la rigolade made in Belgium avec un plateau d’exception :l’irrésistible Dena, le percutant PE et la pétillante Sarah Lélé vont mettre le feu à la scène ! Troisartistes aux univers bien distincts, mais avec un point commun : un talent fou et une origine100% belge.Vendredi 23 janvier, 20h – ConservatoireSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr
AUDITORIUM – CITE DES ARTS 1 PASSAGE DES ARTS 25000 Besancon 25