Soirée 100% Chine Cinéma Arlequin Nyons

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-16 19:00:00

fin : 2026-02-16 23:00:00

2026-02-16

Le cinéma l’Arlequin vous propose une soirée spéciale 100% Chine

Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr

The Arlequin cinema presents a special 100% China evening

