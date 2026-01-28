Soirée 100% Chine Cinéma Arlequin Nyons
Soirée 100% Chine Cinéma Arlequin Nyons lundi 16 février 2026.
Soirée 100% Chine
Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 19:00:00
fin : 2026-02-16 23:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Le cinéma l’Arlequin vous propose une soirée spéciale 100% Chine
.
Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr
English :
The Arlequin cinema presents a special 100% China evening
L’événement Soirée 100% Chine Nyons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale