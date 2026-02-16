SOIRÉE 100% FEMME Le Paddock Amnéville Amnéville
SOIRÉE 100% FEMME
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Le Paddock célèbre les femmes avec une soirée 100% féminine placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Entrée réservée aux femmes pour une ambiance libre, festive et conviviale. Prévente en ligne conseillée.Tout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
Le Paddock celebrates women with a 100% all-female party. Entry reserved for women for a free, festive and convivial atmosphere. Advance online sales recommended.
