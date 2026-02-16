SOIRÉE 100% FEMME Le Paddock Amnéville Amnéville

SOIRÉE 100% FEMME

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Le Paddock célèbre les femmes avec une soirée 100% féminine placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Entrée réservée aux femmes pour une ambiance libre, festive et conviviale. Prévente en ligne conseillée.Tout public

3 .

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Paddock celebrates women with a 100% all-female party. Entry reserved for women for a free, festive and convivial atmosphere. Advance online sales recommended.

L’événement SOIRÉE 100% FEMME Amnéville a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION AMNEVILLE