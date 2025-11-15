Soirée 100% filles Néville

Soirée 100% filles Néville samedi 15 novembre 2025.

Soirée 100% filles

Néville Seine-Maritime

Soirée dédiée à la gente féminine à partir de 21h00 à Néville. Entrée gratuite et réservée aux femmes de + de 18ans.

Au programme, beauté, bien-être, cosmétiques, lingerie… .

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 88 58 31

