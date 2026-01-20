Soirée 100% Irlandaise La Salicorne Saujon
Soirée 100% Irlandaise La Salicorne Saujon mardi 17 mars 2026.
Soirée 100% Irlandaise
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17 00:00:00
2026-03-17
Les soirées 100 % une première partie gratuite, au coin du bar de la Salicorne, des food-truck et un concert sur la grande scène, payant.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
100% evenings: a free opening act in the corner of the Salicorne bar, food trucks and a concert on the main stage, for a fee.
L’événement Soirée 100% Irlandaise Saujon a été mis à jour le 2026-01-20 par Mairie de Saujon