Soirée 100% Johnny et Renaud Salle des fêtes Autechaux
Salle des fêtes 1 rue de la fontaine Autechaux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Deux chanteurs passionnés reprennent les plus grands tubes de Johnny et Renaud.
Venez chanter, danser et faire la fête entre amis.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 1 rue de la fontaine Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 34 46 75
