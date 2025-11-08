Soirée 100% Johnny et Renaud Salle des fêtes Autechaux

Soirée 100% Johnny et Renaud

Salle des fêtes 1 rue de la fontaine Autechaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deux chanteurs passionnés reprennent les plus grands tubes de Johnny et Renaud.

Venez chanter, danser et faire la fête entre amis.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 1 rue de la fontaine Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 34 46 75

English : Soirée 100% Johnny et Renaud

German : Soirée 100% Johnny et Renaud

Italiano :

Espanol :

