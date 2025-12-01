Soirée 100% Rock du Téléthon Oustau Calendal Cassis

Soirée 100% Rock du Téléthon

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h.

Ouverture des portes à 19h. Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

VENDREDI 19 DECEMBRE à 20h00, l’équipe du K6 Téléthon organise une soirée de concerts à l’Oustau Calendal, Centre de Congrès situé sur le port de Cassis.



Venez soutenir la recherche contre les maladies rares !

Au programme, 2 concerts 100 % rock avec

20h Le groupe Why not ?

21h Le groupe Little Rock



Entrée 10 € par personne



Concert debout. Petite restauration et buvette sur place.



L’intégralité des recettes de la soirée sera reversée à l’AFM TELETHON .

Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

FRIDAY DECEMBER 19 at 8:00 p.m., the K6 Telethon team is organizing an evening of concerts at the Oustau Calendal Convention Center on the port of Cassis.



Come and support research into rare diseases!

